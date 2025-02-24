«Нью-Джерси» на выезде разгромил «Нэшвилл»
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:0.
Отличились Ондржей Палат, Дуги Хэмилтон, Шимус Кэси, Стефан Ноусен и Томаш Татар, Нико Хишер оформил ассистентский хет-трик.
После этого матча «Нью-Джерси» с 70 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 47 очками — на 14-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы: Палат — 13 (Л. Хьюз, Хэмилтон), 13:45 — 0:1. Хэмилтон — 9 (Хишир, Братт), 29:14 — 0:2. Кейси — 4 (Л. Хьюз, Д. Хьюз), 34:28 — 0:3. Ноесен — 19 (бол., Хишир, Братт), 45:06 — 0:4. Татар — 6 (Хишир), 49:27 — 0:5.
Вратари: Аннунен — Доус.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 29 (8+8+13) — 36 (12+14+10).
Наши: Свечков (12.41/1/-1) — -.
24 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Рейнджерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|8
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|1.10
|02:30
|Торонто – Айлендерс
|2 : 1
|1.10
|02:30
|Филадельфия – Питтсбург
|0 : 7
|1.10
|05:00
|Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -