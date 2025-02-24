«Нью-Джерси» на выезде разгромил «Нэшвилл»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:0.

Отличились Ондржей Палат, Дуги Хэмилтон, Шимус Кэси, Стефан Ноусен и Томаш Татар, Нико Хишер оформил ассистентский хет-трик.

После этого матча «Нью-Джерси» с 70 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 47 очками — на 14-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Палат — 13 (Л. Хьюз, Хэмилтон), 13:45 — 0:1. Хэмилтон — 9 (Хишир, Братт), 29:14 — 0:2. Кейси — 4 (Л. Хьюз, Д. Хьюз), 34:28 — 0:3. Ноесен — 19 (бол., Хишир, Братт), 45:06 — 0:4. Татар — 6 (Хишир), 49:27 — 0:5.

Вратари: Аннунен — Доус.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 29 (8+8+13) — 36 (12+14+10).

Наши: Свечков (12.41/1/-1) — -.

24 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.