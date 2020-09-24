Агент нападающего Якова Тренина Шуми Бабаев прокомментировал подписание нового контракта его клиента с «Нэшвиллом». Сегодня стало известно, что 23-летний форвард заключил двухлетнее одностороннее соглашение с «Предаторз».

— Не то что переговоры шли тяжело, скорее — долго, — сказал Бабаев в интервью «СЭ». — Они отстаивали свою точку зрения, мы — свою. Потом мы вышли на предложение от них об этом контракте. В итоге решили, раз клуб пошел нам навстречу и дал то, что мы хотели, не стали делать никаких движений по сумме и приняли предложение.

Договорились, что «Нэшвилл» не будет против, если СКА захочет взять Якова в аренду до старта тренировочных лагерей НХЛ.

Пока со СКА договоренностей нет — только сегодня Яков подписал контракт с «Нэшвиллом». Понятно, что основной выбор у Якова был — остаться здесь и играть за СКА или уехать. Он очень долго шел к этому контракту и поэтому решил остаться в НХЛ. Лично разговаривал с Романом Ротенбергом, тот пожелал ему удачи. Никакого давления со стороны СКА не было.

Контракт — односторонний. Это было основное условие. Изначально у клуба была другая позиция, но мы сошлись на нынешних условиях. Сколько Яков получал в прошлом году, столько он и будет получать в этом (кэпхит — 725 тысяч долларов). Главное, что мы получили односторонний контракт. Тем самым клуб показал, что заинтересован в развитии Якова. За два года он очень сильно прибавил. У нас нет поводов не доверять клубу, и мы сделали шаг навстречу друг другу: мы к клубу в плане суммы, а они к нам в плане одностороннего контракта. (Михаил Скрыль)