"Нэшвилл" на выезде обыграл "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" уступил "Нэшвиллу" (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев отличились Тимо Майер и Джо Торнтон. У гостей забивали Колтон Сиссонс, Виктор Арвидссон (дважды) и Филип Форсберг.
"Сан-Хосе" с 94 очками занимает второе место на Западе. У "Нэшвилла" 85 очков и четвертое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Нэшвилл" - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Сиссонс - 13 (Смит, Ярнкрок), 1:07 - 0:1. Майер - 27 (Павелски, Райан), 24:09 - 1:1. Арвидссон - 30 (Форсберг), 24:33 - 1:2. Торнтон - 15 (Бернс, Власик), 37:36 - 2:2. Форсберг - 25 (Ирвин, Джохансен), 47:02 - 2:3. Арвидссон - 31 (п.в., Бонино), 58:54 - 2:4.
Вратари: Джонс (58:20 - 58:54) - Сарос.
Штраф: 13 - 15.
Броски: 26 (10+11+5) - 30 (14+6+10).
17 марта. Сан-Хосе. SAP Center
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