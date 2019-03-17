"Нэшвилл" на выезде обыграл "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" уступил "Нэшвиллу" (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Тимо Майер и Джо Торнтон. У гостей забивали Колтон Сиссонс, Виктор Арвидссон (дважды) и Филип Форсберг.

"Сан-Хосе" с 94 очками занимает второе место на Западе. У "Нэшвилла" 85 очков и четвертое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Нэшвилл" - 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Сиссонс - 13 (Смит, Ярнкрок), 1:07 - 0:1. Майер - 27 (Павелски, Райан), 24:09 - 1:1. Арвидссон - 30 (Форсберг), 24:33 - 1:2. Торнтон - 15 (Бернс, Власик), 37:36 - 2:2. Форсберг - 25 (Ирвин, Джохансен), 47:02 - 2:3. Арвидссон - 31 (п.в., Бонино), 58:54 - 2:4.

Вратари: Джонс (58:20 - 58:54) - Сарос.

Штраф: 13 - 15.

Броски: 26 (10+11+5) - 30 (14+6+10).

17 марта. Сан-Хосе. SAP Center

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