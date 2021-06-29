«Нэшвилл» может обменять нападающего Арвидссона

Нападающий Виктор Арвидссон может покинуть «Нэшвилл». Шведский хоккеист рассматривается как кандидат на обмен из клуба, сообщает The Hockey Writers.

У 28-летнего форварда осталось три года по действующему контракту с зарплатой 4,25 миллиона долларов за сезон.

В этом сезоне Арвидссон набрал 25 (10+15) очков при полезности «+9» в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел две игры.