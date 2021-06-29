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«Нэшвилл» может обменять нападающего Арвидссона

23:23
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Нападающий Виктор Арвидссон может покинуть «Нэшвилл». Шведский хоккеист рассматривается как кандидат на обмен из клуба, сообщает The Hockey Writers.

У 28-летнего форварда осталось три года по действующему контракту с зарплатой 4,25 миллиона долларов за сезон.

В этом сезоне Арвидссон набрал 25 (10+15) очков при полезности «+9» в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел две игры.

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Иван Шитик все материалы автора

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