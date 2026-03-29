«Монреаль» выиграл у «Нэшвилла» в гостях, Демидов забил гол и отдал передачу

«Монреаль» победил «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев единственный гол забил Захари Л'Еро. У гостей отличились Оливер Капанен, Коул Кофилд, Алекс Ньюхук и российский нападающий Иван Демидов, на счету которого также результативная передача. В сезоне-2025/26 20-летний хоккеист в 72 матчах набрал 56 (16+40) очков.

«Монреаль» выиграл четвертый матч подряд. Он занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (92 очка после 72 игр). «Нэшвилл» (77 очков после 73 встреч) располагается на восьмом месте в Западной конференции.

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