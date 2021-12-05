«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Монреаль», у Тренина «+1»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 4:3.

Победную шайбу на пятой минету овертайма забросил Филип Форсберг. Форвард «Предаторз» Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Нэшвилл» с 27 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Монреаль» с 15 очками — на 14-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Толванен — 2 (Экхольм, Канин), 4:52 — 1:0. Сузуки — 5 (бол., Уайдмэн, Кофилд), 24:48 — 1:1. Дворак — 5 (Савар, Тоффоли), 30:01 — 1:2. Жанно — 6 (Экхольм, Каррье), 37:24 — 2:2. Кулак — 1 (Кофилд, Тоффоли), 43:10 — 2:3. Канин — 4 (Джохансен, Беннинг), 50:12 — 3:3. Форсберг — 11 (Гранлунд, Йоси), 64:48 — 4:3.

Вратари: Сарос — Аллен.

Штраф: 18 — 20.

Броски: 44 (12+12+17+3) — 23 (9+9+2+3).

Наши: Тренин (10.40/1/+1) — Романов (24.24/0/0).

5 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.