«Нэшвилл» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома одержал победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

У «Предаторз» дублем отметился Филип Форсберг, еще по голу забили Колтон Сиссонс, Стивен Стэмкос, Брэди Шей и Федор Свечков.

За «Уайлд» шайбы забросили Давид Иржичек и Мэтт Болди.

«Нэшвилл» набрал 39 очков и занимает 14-е место в Западной конференции, «Миннесота» идет на 4-й строчке с 58 баллами.