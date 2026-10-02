«Нэшвилл» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» победила «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Встреча прошла на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. Также в составе гостей отличились Маркус Фолиньо и Блэйк Коулмэн.

Еще один российский форвард «Миннесоты» Данила Юров сделал результативную передачу. Единственную шайбу «Нэшвилла» забросил защитник Роман Йоси.

Для обеих команд матч стал первым в сезоне-2026/27. Следующие встречи они проведут 4 октября: «Миннесота» сыграет с «Бостоном», а «Нэшвилл» — с «Далласом».