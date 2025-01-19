«Нэшвилл» обыграл «Миннесоту», Свечков забросил шайбу

«Нэшвилл» на своем льду победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

За «Предаторз» дубль оформил Филип Форсберг, еще по шайбе забросили Колтон Сиссонс, Стивен Стэмкос, Брэди Шей и Федор Свечков.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка в 15 играх.

В составе «Уайлд» отличились Давид Иржичек и Мэтт Болди.

«Нэшвилл» набрал 39 очков в 45 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции, «Миннесота» идет 4-й с 58 баллами в 46 встречах.