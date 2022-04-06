Два очка Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нэшвиллу» со счетом 2:6.
В составе «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще один гол на счету Матса Цуккарелло. У «Предаторз» хет-трик оформил Райан Джохансен, 3 (1+2) очка у Романа Йоси, еще по шайбе забросили Филипп Томазино и Мэтт Дюшен.
После этого матча «Миннесота» с 91 очком занимает третье место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 84 очками — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Голы: Йоси — 19 (бол., Экхольм, Томасино), 5:10 — 1:0. Зуккарелло — 22 (Капризов), 13:27 — 1:1. Джохансен — 18 (бол., Форсберг, Гранлунд), 13:52 — 2:1. Джохансен — 19 (бол., Йоси, Дюшен), 19:03 — 3:1. Томасино — 11 (Йоси, Экхольм), 26:06 — 4:1. Капризов — 40 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 37:51 — 4:2. Дюшен — 36 (Форсберг, Боровицки), 53:28 — 5:2. Джохансен — 20 (п.в., Томасино, Форсберг), 59:53 — 6:2.
Вратари: Сарос — Флери (55:15 — 57:38, 57:44 — 59:53).
Штраф: 32 — 28.
Броски: 33 (15+9+9) — 49 (13+20+16).
Наши: Тренин (15.48/2/0) — Капризов (22.10/5/+1), Куликов (19.43/1/0).
6 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
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|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|69
|32
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|73
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|54
|Атлантический дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
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|69
|43
|26
|93
|4
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|5
|Детройт
|70
|27
|43
|63
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|69
|39
|30
|88
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|69
|41
|28
|91
|2
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|3
|Эдмонтон
|70
|40
|30
|85
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
|6.04
|02:00
|
Баффало – Каролина
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|3 : 6
|6.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 3
|6.04
|02:00
|
Питтсбург – Колорадо
|4 : 6
|6.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 4
|6.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|7 : 6 ОТ
|6.04
|02:30
|
Детройт – Бостон
|5 : 3
|6.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|6.04
|03:30
|
Даллас – Айлендерс
|3 : 2
|6.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|55
|2.16