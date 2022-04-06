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Сегодня, 05:55

Два очка Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нэшвиллу» со счетом 2:6.

В составе «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще один гол на счету Матса Цуккарелло. У «Предаторз» хет-трик оформил Райан Джохансен, 3 (1+2) очка у Романа Йоси, еще по шайбе забросили Филипп Томазино и Мэтт Дюшен.

После этого матча «Миннесота» с 91 очком занимает третье место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 84 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Голы: Йоси — 19 (бол., Экхольм, Томасино), 5:10 — 1:0. Зуккарелло — 22 (Капризов), 13:27 — 1:1. Джохансен — 18 (бол., Форсберг, Гранлунд), 13:52 — 2:1. Джохансен — 19 (бол., Йоси, Дюшен), 19:03 — 3:1. Томасино — 11 (Йоси, Экхольм), 26:06 — 4:1. Капризов — 40 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 37:51 — 4:2. Дюшен — 36 (Форсберг, Боровицки), 53:28 — 5:2. Джохансен — 20 (п.в., Томасино, Форсберг), 59:53 — 6:2.

Вратари: Сарос — Флери (55:15 — 57:38, 57:44 — 59:53).

Штраф: 32 — 28.

Броски: 33 (15+9+9) — 49 (13+20+16).

Наши: Тренин (15.48/2/0) — Капризов (22.10/5/+1), Куликов (19.43/1/0).

6 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Тампа-Бэй 69 43 26 93
4 Бостон 70 44 26 93
5 Детройт 70 27 43 63
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 69 39 30 88
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 69 41 28 91
2 Лос-Анджелес 72 38 34 86
3 Эдмонтон 70 40 30 85
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 69 22 47 50
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6.04 02:00
Баффало – Каролина
 4 : 2
6.04 02:00
Монреаль – Оттава
 3 : 6
6.04 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
1 : 3
6.04 02:00
Питтсбург – Колорадо
 4 : 6
6.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 2 : 4
6.04 02:00
Флорида – Торонто
 7 : 6 ОТ
6.04 02:30
Детройт – Бостон
 5 : 3
6.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 6 : 2
6.04 03:30
Даллас – Айлендерс
3 : 2
6.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
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Джонатан Юбердо

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Эдмонтон

 70 101
И Г
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Остон Мэттьюс

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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Рейнджерс

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