Два очка Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нэшвиллу» со счетом 2:6.

В составе «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще один гол на счету Матса Цуккарелло. У «Предаторз» хет-трик оформил Райан Джохансен, 3 (1+2) очка у Романа Йоси, еще по шайбе забросили Филипп Томазино и Мэтт Дюшен.

После этого матча «Миннесота» с 91 очком занимает третье место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 84 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Голы: Йоси — 19 (бол., Экхольм, Томасино), 5:10 — 1:0. Зуккарелло — 22 (Капризов), 13:27 — 1:1. Джохансен — 18 (бол., Форсберг, Гранлунд), 13:52 — 2:1. Джохансен — 19 (бол., Йоси, Дюшен), 19:03 — 3:1. Томасино — 11 (Йоси, Экхольм), 26:06 — 4:1. Капризов — 40 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 37:51 — 4:2. Дюшен — 36 (Форсберг, Боровицки), 53:28 — 5:2. Джохансен — 20 (п.в., Томасино, Форсберг), 59:53 — 6:2.

Вратари: Сарос — Флери (55:15 — 57:38, 57:44 — 59:53).

Штраф: 32 — 28.

Броски: 33 (15+9+9) — 49 (13+20+16).

Наши: Тренин (15.48/2/0) — Капризов (22.10/5/+1), Куликов (19.43/1/0).

6 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.