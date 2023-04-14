«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Миннесоту», у Тренина гол

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Миннесоту» со счетом 4:3.

В составе «Предаторз» отличились Марк Янковски, Кифер Шервуд, Яков Тренин и Юусо Парссинен. У «Уайлд» дубль оформил Фредерик Годро, еще один гол забил Николас Петан.

По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» со 103 очками заняла пятое место в Западной конференции, «Нэшвилл» расположился на десятой строчке и в заключительном матче сыграет с «Колорадо».