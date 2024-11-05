«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

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«Лос-Анджелес» на выезде выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Голами в этой встрече отметились Анже Копитар, Кевин Фиала и Адриан Кемпе

«Лос-Анджелес» набрал 17 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 15-й строчке — 9 очков.