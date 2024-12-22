«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Предаторз» набрали 27 очков и занимают 14-е место в таблице Западной конференции. «Кингз» с 43 очками — на 4-й строчке.