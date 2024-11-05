«Лос-Анджелес» на выезде победил «Нэшвилл», Гавриков сделал голевую передачу
«Лос-Анджелес» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился голевой передачей и удалением.
«Лос-Анджелес» набрал 17 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 15-й строчке — 9 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Копитар — 5 (Кларк, Кемпе), 13:24 — 0:1. Фиала — 6 (Дано, Мур), 40:35 — 0:2. Кемпе — 5 (п.в., Льюис, Гавриков), 57:02 — 0:3.
Вратари: Сарос (55:49 — 57:02) — Кемпер.
Штраф: 20 — 18.
Броски: 16 (6+7+3) — 27 (12+3+12).
Наши: — - Гавриков (23.10/1/+1).
5 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17168 зрителей.
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