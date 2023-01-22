«Нэшвилл» обыграл «Лос-Анджелес»

«Нэшвилл» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе «Предаторз» голы на счету Микаела Гранлунда, Мэтта Дюшена (дубль), Райана Йохансена и Коула Смита.

У «Кингз» забивали Шон Дурзи, Адриан Кемпе и Куинтон Байфилд.

«Нэшвилл» набрал 50 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 56 очками на шестом месте.

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«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

Голы: Гранлунд — 5 (Каррье, Джохансен), 0:19 — 1:0. Дюшен — 12 (Гласс, Йоси), 0:39 — 2:0. Дурзи — 6 (Копитар), 9:26 — 2:1. Кемпе — 19 (Копитар, Даути), 26:14 — 2:2. Байфилд — 2 (бол., Дано, Дурзи), 37:04 — 2:3. Джохансен — 11 (бол., Гранлунд, Йоси), 48:44 — 3:3. Дюшен — 13 (Каррье, Гласс), 53:34 — 4:3. Смит — 1 (Йоси, Пярссинен), 56:10 — 5:3.

Вратари: Сарос — Копли (Куик, 0:39).

Штраф: 15 — 9.

Броски: 28 (9+8+11) — 34 (12+12+10).

Наши: Тренин (12.59/0/0) — -.

22 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 18532 зрителя.