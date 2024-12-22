«Нэшвилл» победил «Лос-Анджелес» в овертайме, Гавриков сделал голевой пас
«Нэшвилл» дома обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У хозяев голы забил Джонатан Маршессо, Ник Бланкенбург и Закари Л`Еро. У гостей отметились Алекс Лаферрье и Куинтон Байфилд. Российский защитник Владислав Гавриков сделал голевой пас.
«Предаторз» набрали 27 очков и занимают 14-е место в таблице Западной конференции. «Кингз» с 43 очками — на 4-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Л`Еро — 4 (Нюквист, О`Райлли), 14:16 — 1:0. Маршессо — 11 (Йоси, Форсберг), 34:00 — 2:0. Байфилд — 6 (Фогеле, Гавриков), 49:24 — 2:1. Лафферье — 13 (Дано, Эдмундсон), 53:23 — 2:2. Бланкенбург — 1 (Форсберг), 61:03 — 3:2.
Вратари: Аннунен — Кемпер.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (5+10+9+2) — 24 (11+4+9+0).
Наши: — - Гавриков (27.05/3/0).
21 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|32
|22
|10
|46
|2
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|3
|Каролина
|32
|20
|12
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Рейнджерс
|32
|16
|16
|33
|6
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|33
|21
|12
|44
|2
|Флорида
|34
|21
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|34
|17
|17
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Детройт
|32
|13
|19
|30
|7
|Монреаль
|32
|13
|19
|29
|8
|Баффало
|33
|11
|22
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|33
|20
|13
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Нэшвилл
|34
|10
|24
|27
|8
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|19
|14
|43
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|27
|22.12
|00:05
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|22.12
|00:05
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|- : -
|22.12
|03:00
|
Торонто – Айлендерс
|- : -
|22.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|- : -
|22.12
|03:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|22.12
|03:00
|
Бостон – Баффало
|- : -
|22.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|- : -
|22.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|22.12
|06:00
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
|22.12
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|22.12
|20:30
|
Рейнджерс – Каролина
|- : -