«Нэшвилл» победил «Лос-Анджелес» в овертайме, Гавриков сделал голевой пас

«Нэшвилл» дома обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев голы забил Джонатан Маршессо, Ник Бланкенбург и Закари Л`Еро. У гостей отметились Алекс Лаферрье и Куинтон Байфилд. Российский защитник Владислав Гавриков сделал голевой пас.

«Предаторз» набрали 27 очков и занимают 14-е место в таблице Западной конференции. «Кингз» с 43 очками — на 4-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Л`Еро — 4 (Нюквист, О`Райлли), 14:16 — 1:0. Маршессо — 11 (Йоси, Форсберг), 34:00 — 2:0. Байфилд — 6 (Фогеле, Гавриков), 49:24 — 2:1. Лафферье — 13 (Дано, Эдмундсон), 53:23 — 2:2. Бланкенбург — 1 (Форсберг), 61:03 — 3:2.

Вратари: Аннунен — Кемпер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (5+10+9+2) — 24 (11+4+9+0).

Наши: — - Гавриков (27.05/3/0).

21 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.