«Нэшвилл» лидирует в борьбе за Стэмкоса

Форвард Стивен Стэмкос может продолжить карьеру в «Нэшвилле», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

По сведениям источника, «Предаторз» являются фаворитами в подписании 34-летнего канадца в качестве свободного агента.

Стэмкос выступал за «Тампу» всю свою карьеру в НХЛ с 2008 года. В минувшем сезоне форвард провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 81 (40+41) очко. В пяти играх плей-офф хоккеист набрал 6 (5+1) очков.