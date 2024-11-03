«Нэшвилл» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Нэшвилл» дома победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Колорадо» с 10 очками в 12 матчах занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с 9 очками в 11 играх идет на 14-й строчке.