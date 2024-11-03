«Нэшвилл» одержал победу над «Колорадо»
«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Эвеланш» потерпели третье поражение подряд.
Российские хоккеисты гостей Никита Прищепов и Николай Коваленко не отметились результативными действиями.
«Колорадо» с 10 очками занимает 13-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 9 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Голы: Макар — 5 (бол., Миттельштадт, Маккиннон), 22:54 — 0:1. Стэмкос — 2 (бол., Йоси, О`Райлли), 28:31 — 1:1. Сиссонс — 1 (Дель Гайзо, Л`Еро), 38:40 — 2:1. Йоси — 1 (бол., Стэмкос, Маршессо), 45:15 — 3:1. Маккиннон — 6 (Тэйвз, Макар), 57:43 — 3:2. Форсберг — 6 (п.в., Нюквист), 58:46 — 4:2. Нюквист — 4 (п.в.), 59:19 — 5:2.
Вратари: Сарос — Аннунен (57:15 — 57:43, 58:05 — 58:46, 58:50 — 59:19).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (11+5+9) — 30 (8+12+10).
Наши: — - Коваленко (12.25/0/0), Прищепов (13.30/2/0).
3 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17213 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|10
|8
|2
|16
|2
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|3
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|13
|4
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|5
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|6
|Бостон
|12
|5
|7
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|7
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|4
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|12
|5
|7
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
|3.11
|00:00
|
Вашингтон – Коламбус
|7 : 2
|3.11
|02:00
|
Сент-Луис – Торонто
|4 : 2
|3.11
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|3 : 1
|3.11
|02:00
|
Детройт – Баффало
|2 : 1
|3.11
|02:00
|
Оттава – Сиэтл
|3 : 0
|3.11
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|5 : 2
|3.11
|05:00
|
Вегас – Юта
|- : -
|3.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|3.11
|21:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|3.11
|23:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|- : -