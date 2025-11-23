«Колорадо» в гостях победил «Нэшвилл»

«Колорадо» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей шайбы забросили Брент Бернс, Нэйтан Маккиннон и Джек Друри.

«Эвеланш» набрали 35 очков и лижируют в турнирной таблице Западной конференции, «Предаторз» 16 очками — на 16-й строчке «Запада».