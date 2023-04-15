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«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» и избежал встречи с «Миннесотой» в первом раунде плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 апреля. «Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:4.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» на выезде выиграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Это была заключительная игра регулярки.

Российский голкипер гостей Александр Георгиев отразил 18 из 21 броска по своим воротам.

В составе хозяев голевой передачей отметился российский нападающий Яков Тренин.

«Эвеланш» стали третьими в Западной конференции и сыграют в первом раунде плей-офф против «Сиэтл». «Предаторз» финишировали 10-ми.

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«Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)

Голы: Тэйвз — 7 (Маккиннон, Родригес), 0:28 — 0:1. Маккиннон — 40 (Тэйвз, Рантанен), 3:20 — 0:2. К. Шервуд — 6, 5:42 — 1:2. Маккиннон — 41 (Жирар), 13:14 — 1:3. Евангелиста — 7 (Новак, Фут), 22:32 — 2:3. К. Шервуд — 7 (бол., Тренин, Сиссонс), 27:08 — 3:3. Маккиннон — 42 (Рантанен), 58:18 — 3:4.

Вратари: Ланкинен — Георгиев.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (4+8+9) — 34 (18+5+11).

Наши: Тренин (18.48/1/-3) — Ничушкин (22.07/2/+1).

15 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

Александр Георгиев
Хоккей
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ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нэшвилл Предаторз
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«Коламбус» проиграл «Баффало» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ

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