«Колорадо» в овертайме обыграл «Нэшвилл», у Георгиева 38 сейвов
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2.
В составе «Эвеланш» отличились Микко Рантанен, Джейти Компер и Самюэль Жирар, вратарь Александр Георгиев отразил 38 бросков. У «Предаторз» шайбы забросили Райан Джохансен и Мэтт Дюшен.
После этого матча «Колорадо» с 40 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 33 очками — на 11-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Джохансен — 9 (бол., Новак, Йоси), 12:26 — 1:0. Дюшен — 10 (Гласс, Нидеррайтер), 26:22 — 2:0. Рантанен — 23 (О`Коннор), 32:46 — 2:1. Комфер — 5 (Лехконен, Рантанен), 55:05 — 2:2. Жирар — 2 (Родригес), 64:17 — 2:3.
Вратари: Сарос — Георгиев.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 40 (15+9+14+2) — 46 (8+21+15+2).
Наши: Тренин (12.48/2/0) — Ничушкин (13.31/2/0).
24 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|34
|22
|12
|50
|2
|Нью-Джерси
|34
|22
|12
|46
|3
|Питтсбург
|33
|19
|14
|43
|4
|Рейнджерс
|35
|19
|16
|43
|5
|Вашингтон
|36
|19
|17
|42
|6
|Айлендерс
|35
|19
|16
|40
|7
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|35
|11
|24
|29
|8
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|33
|10
|23
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|27
|6
|56
|2
|Торонто
|34
|21
|13
|48
|3
|Тампа-Бэй
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|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|35
|15
|20
|34
|7
|Монреаль
|34
|15
|19
|33
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|35
|20
|15
|46
|2
|Виннипег
|34
|21
|13
|43
|3
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|4
|Миннесота
|33
|19
|14
|40
|5
|Нэшвилл
|32
|14
|18
|33
|6
|Сент-Луис
|33
|16
|17
|33
|7
|Аризона
|31
|10
|21
|25
|8
|Чикаго
|32
|8
|24
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|23
|12
|47
|2
|Лос-Анджелес
|36
|19
|17
|43
|3
|Сиэтл
|32
|18
|14
|40
|4
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|5
|Калгари
|34
|15
|19
|37
|6
|Ванкувер
|33
|15
|18
|33
|7
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|28
|8
|Анахайм
|34
|9
|25
|21
|24.12
|03:00
|
Вашингтон – Виннипег
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|6 : 5
|24.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Бостон
|3 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Флорида
|5 : 1
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|24.12
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|4 : 2
|24.12
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|5 : 2
|24.12
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|2 : 5
|24.12
|05:30
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|24.12
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|- : -
|24.12
|06:30
|
Анахайм – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|65
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|55
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|29
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|35
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|13
|2.06