«Нэшвилл» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» одержал домашнюю победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Предаторз», которые забили победный гол на 43-й минуте, отличился Райан О`Райлли.

Также за хозяев забил Майкл Бантинг. Единственный гол «Коламбуса» на счету российского форварда Дмитрия Воронкова, который отличился на 17-й минуте.

Обе команды проводили свой первый матч в сезоне-2025/26. «Предаторз» в следующей игре 12 октября сыграет с «Ютой», а «Блю Джэкетс» в тот же день встретится с «Миннесотой».