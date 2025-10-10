Хоккей
Сегодня, 08:51

«Нэшвилл» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Нэшвилл» одержал домашнюю победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Предаторз», которые забили победный гол на 43-й минуте, отличился Райан О`Райлли.

Также за хозяев забил Майкл Бантинг. Единственный гол «Коламбуса» на счету российского форварда Дмитрия Воронкова, который отличился на 17-й минуте.

Обе команды проводили свой первый матч в сезоне-2025/26. «Предаторз» в следующей игре 12 октября сыграет с «Ютой», а «Блю Джэкетс» в тот же день встретится с «Миннесотой».

Дмитрий Воронков
Райан О`Райлли
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Нэшвилл Предаторз
