«Нэшвилл» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ
«Нэшвилл» одержал домашнюю победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Предаторз», которые забили победный гол на 43-й минуте, отличился Райан О`Райлли.
Также за хозяев забил Майкл Бантинг. Единственный гол «Коламбуса» на счету российского форварда Дмитрия Воронкова, который отличился на 17-й минуте.
Обе команды проводили свой первый матч в сезоне-2025/26. «Предаторз» в следующей игре 12 октября сыграет с «Ютой», а «Блю Джэкетс» в тот же день встретится с «Миннесотой».
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|3
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|4
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|5
|Филадельфия
|1
|0
|1
|0
|6
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Нью-Джерси
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|2
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|4
|Нэшвилл
|1
|1
|0
|2
|5
|Чикаго
|2
|0
|2
|1
|6
|Виннипег Джетс
|1
|0
|1
|0
|7
|Юта
|1
|0
|1
|0
|8
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|1
|1
|3
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|4
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|2
|5
|Калгари
|2
|1
|1
|2
|6
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|7
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|8
|Анахайм
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
|10.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 5
|10.10
|02:00
|Питтсбург – Айлендерс
|4 : 3
|10.10
|02:00
|Флорида – Филадельфия
|2 : 1
|10.10
|02:00
|Детройт – Монреаль
|1 : 5
|10.10
|02:00
|Баффало – Рейнджерс
|0 : 4
|10.10
|02:00
|Бостон – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|10.10
|02:30
|Каролина – Нью-Джерси
|6 : 3
|10.10
|03:00
|Сент-Луис – Миннесота
|0 : 5
|10.10
|03:00
|Виннипег Джетс – Даллас
|4 : 5
|10.10
|03:00
|Нэшвилл – Коламбус
|2 : 1
|10.10
|04:00
|Колорадо – Юта
|2 : 1
|10.10
|05:00
|Сиэтл – Анахайм
|3 : 1
|10.10
|05:00
|Сан-Хосе – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.10
|05:00
|Ванкувер – Калгари
|5 : 1
