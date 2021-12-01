Покер Форсберга и шайба Тренина помогли «Нэшвиллу» разгромить «Коламбус»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 6:0.

Покер на счету Филипа Форсберга, еще по шайбе забросили Яков Тренин и Ник Казинс, ассистентский покер сделал Микаэль Гранлунд. На 13-й минуте при счете 0:3 вратарь «Блю Джэкетс» Элвис Мерзликинс был заменен на Йоонаса Корписало. Игроки «Коламбуса» Владислав Гавриков и Егор Чинахов завершили встречу с показателем полезности «-1» и «-2» соответственно.

После этого матча «Нэшвилл» с 25 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Коламбус» с 24 очками — на девятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы: Форсберг — 7 (Гранлунд, Дюшен), 4:56 — 1:0. Тренин — 3 (Сиссонс, Жанно), 12:43 — 2:0. Форсберг — 8 (Гранлунд), 12:52 — 3:0. Форсберг — 9 (Гранлунд, Дюшен), 35:26 — 4:0. Форсберг — 10 (бол., Гранлунд, Джохансен), 39:54 — 5:0. Казинс — 2 (Томасино, Новак), 47:15 — 6:0.

Вратари: Сарос — Мерзликинс (Корписало, 12:52).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 37 (14+14+9) — 27 (9+14+4).

Наши: Тренин (14.01/2/+1) — Гавриков (19.50/1/-1), Чинахов (11.36/1/-2).

1 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.