«Нэшвилл» обыграл «Коламбус», одержав вторую победу подряд

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 5:2.

В составе «Блю Джэкетс» по два очка набрали Александр Тескье и Майко Лель Зотто.

После этого матча «Нэшвил» с 4 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» в двух играх не набрал очки.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Голы: Фолиньо — 1 (Дель Зотто, Тексье), 7:58 — 0:1. Гримальди — 1 (Эллис), 9:44 — 1:1. Форсберг — 2, 41:43 — 2:1. Тексье — 1 (Фоуди, Дель Зотто), 45:47 — 2:2. Ричардсон — 1 (Экхольм), 51:00 — 3:2. Канин — 2 (Казинс, Дюшен), 54:28 — 4:2. Сиссонс — 1 (Арвидссон, Фаббро), 55:22 — 5:2.

Вратари: Сарос — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (11+11+11) — 44 (15+13+16).

Наши: — - Гавриков (20.13/0/+1), Григоренко (16.04/1/-2).

17 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.