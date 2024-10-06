Трикозов сделал голевую передачу в победном матче «Каролины» с «Нэшвиллом»

«Каролина» выиграла у «Нэшвилла» в предсезонном матче НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Предаторз» Глеб Трикозов отметился голевой передачей. 20-летний россиянин набрал 2-е (1+1) очко в этой предсезонке.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25. В субботу, 5 октября, «Дэвилз» одержали вторую победу над «Сэйбрз» (3:1).