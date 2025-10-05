«Каролина» проиграла «Нэшвиллу», у Кочеткова и Свечкова по голевой передаче

«Каролина» на выезде уступила «Нэшвиллу» в предсезонном матче НХЛ — 2:3 ОТ.

В основное время у гостей забили Джордан Мартинук и Сет Джарвис. Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков принял участие в голе Мартинука — вратарь сделал результативную передачу.

У хозяев в основное время отличились Джонатан Маршессо и Тайсон Йост.

Победную шайбу в овертайме забросил Йоаким Кемелл, российский форвард «Предаторз» Федор Свечков сделал результативную передачу.

«Нэшвилл» и «Каролина» провели свой последний предсезонный матч. «Предаторз» сыграют первый матч в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 10 октября против «Коламбуса», «Харрикейнз» в тот же день встретятся с «Нью-Джерси».