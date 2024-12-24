«Нэшвилл» победил «Каролину»

«Нэшвилл» дома победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Джонатан Маршессо. У гостей шайбы забросили Джордан Стаал и Себастьян Ахо.

«Нэшвилл» набрал 29 очков и занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Каролина» с 43 очками — на 5-й строчке «Востока».