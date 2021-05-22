«Нэшвилл» в овертайме победил «Каролину» и сократил разрыв в серии плей-офф

«Нэшвилл» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Каролину» со счетом 5:4.

В составе «Предаторз» отличились Райан Эллис, Филип Форсберг, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен, победную шайбу на 35-й минуте овертайма забросил Мэтт Дюшен. У «Харрикейнз» шайбы забросили Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Винсент Трошек с передачи Андрея Свечникова, а также Бретт Пеши.

После этого матча счет в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 23 мая и начнется в 21:30.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала дивизиона

«Нэшвилл» — «Каролина» — 5:4 2ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Эллис — 1 (Жанно, Сиссонс), 4:35 — 1:0. Ахо — 3, 15:44 — 1:1. Форсберг — 2 (Экхольм, Сарос), 19:35 — 2:1. Стаал — 3 (Фогеле), 23:31 — 2:2. Трочек — 1 (бол., Свечников, Ахо), 32:46 — 2:3. Гранлунд — 1 (бол., Хаула, Йоси), 34:42 — 3:3. Джохансен — 1 (Эллис, Форсберг), 45:01 — 4:3. Пеши — 1 (Терявяйнен, Ахо), 56:39 — 4:4. Дюшен — 1, 94:54 — 5:4.

Вратари: Сарос — Неделькович.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 54 (11+13+10+20) — 56 (9+16+10+21).

Наши: Тренин (18.54/2/-1) — Свечников (23.31/6/+2).

22 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 1-2.