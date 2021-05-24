«Нэшвилл» в овертайме победил «Каролину» и сравнял счет в серии

«Нэшвилл» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Каролину» со счетом 4:3.

Победный гол на 37-й минуте овертайма забил Люк Кунин. Защитник «Предаторз» Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-2», у форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова «-1».

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 23:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Нэшвилл» — «Каролина» — 4:3 2ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Канин — 1 (Гранлунд, Эллис), 0:57 — 1:0. Трочек — 2 (Нечас), 18:03 — 1:1. Джохансен — 2 (Дюшен, Экхольм), 24:53 — 2:1. Макгинн — 1 (Лоренц, Мартинук), 38:05 — 2:2. Макгинн — 2 (Мартинук, Стаал), 40:13 — 2:3. Казинс — 1 (бол., Хаула, Экхольм), 43:15 — 3:3. Канин — 2 (Гранлунд, Ярнкрок), 96:10 — 4:3.

Вратари: Сарос (96:10) — Неделькович (95:29).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 43 (5+9+12+17) — 61 (17+15+12+17).

Наши: Тренин (15.36/3/-2) — Свечников (30.09/6/-1).

23 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 2-2.