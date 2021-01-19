«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Свечников набрал 2 очка

«Каролина» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Харрикейнз» забросили три шайбы в меньшинстве.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей. Всего он провел на льду 17 минут 12 секунд.

Теперь у обеих команд по две победы в трех матчах этого сезона. «Каролина» занимает 2-е место в Центральном дивизионе, а «Нэшвилл» — 3-е.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Каролина» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Свечников — 3 (Хэмилтон, Ахо), 36:05 — 0:1. Форсберг — 3 (бол., Арвидссон, Фаббро), 36:51 — 1:1. Трочек — 2 (мен.), 43:46 — 1:2. Ахо — 1 (мен., Свечников, Гардинер), 50:39 — 1:3. Арвидссон — 1 (бол., Джохансен, Дюшен), 53:26 — 2:3. Нидеррайтер — 2 (мен., п.в., Трочек, Славин), 59:24 — 2:4.

Вратари: Ринне (58:55 — 59:24) — Раймер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (12+10+11) — 24 (7+7+10).

Наши: — - Свечников (17.12/2/+2).

19 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.