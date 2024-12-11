«Нэшвилл» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» на выезде победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

За «Флэймз» отличились Назем Кадри, Кевин Руни, Брейден Пахал и Джонатан Юбердо.

У «Брюинз» дублем отметился Джонатан Маршессо, еще одну шайбу забросил Томми Новак.

«Калгари» с 33 очками идет 7-м в Западной конференции, «Нэшвилл» набрал 20 очков и занимает последнее, 16-е место.