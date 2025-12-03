«Нэшвилл» обыграл «Калгари», Свечков набрал одно очко

«Нэшвилл» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле.

Российский защитник «Предаторз» Федор Свечков отметился голевой передачей. Шайбы у хозяев забросили Райд Шефер, Стивен Стэмкос, Джонатан Маршессо, Оззи Висблатт и Майкл Бантинг. Единственный гол «Флэймз» забил Морган Фрост.

«Нэшвилл» набрал 22 очка в 26 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Калгари» идет последним — 22 очка в 28 играх.