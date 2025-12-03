Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

3 декабря 2025, 06:46

«Нэшвилл» обыграл «Калгари», Свечков набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент

«Нэшвилл» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле.

Российский защитник «Предаторз» Федор Свечков отметился голевой передачей. Шайбы у хозяев забросили Райд Шефер, Стивен Стэмкос, Джонатан Маршессо, Оззи Висблатт и Майкл Бантинг. Единственный гол «Флэймз» забил Морган Фрост.

«Нэшвилл» набрал 22 очка в 26 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Калгари» идет последним — 22 очка в 28 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 декабря, 04:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Калгари
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Федор Свечков
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нэшвилл Предаторз
Читайте также
У «Зенита» и «Краснодара» нет чемпионской игры, а ЦСКА расслабился. Что происходит с гонкой за «золото» в РПЛ
Арина Соболенко и Георгиос Франгулис обручились
Застрявшим в Дубае россиянкам предлагают подработку в ресторанах
Почему арест украинских денег в Венгрии привел к скандалу. Разбор
Нефролог предупредила о риске незаметного развития болезней почек
Мбаппе и Холанн догоняют Роналду и Месси. Будет ли их дуэль такой же великой?
Популярное видео
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Денис

    Фёдор Свечков нападающий :man_facepalming:

    03.12.2025

    • «Айлендерс» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

    «Детройт» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 64 41 23 88
    2 Питтсбург 64 32 32 79
    3 Айлендерс 65 37 28 79
    4 Коламбус 64 33 31 76
    5 Филадельфия 64 30 34 71
    6 Вашингтон 66 32 34 71
    7 Нью-Джерси 64 32 32 66
    8 Рейнджерс 64 26 38 60
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 65 40 25 86
    2 Тампа-Бэй 63 39 24 82
    3 Монреаль 64 36 28 82
    4 Детройт 65 36 29 79
    5 Бостон 64 36 28 78
    6 Оттава 64 32 32 73
    7 Флорида 64 32 32 67
    8 Торонто 65 27 38 65
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 63 43 20 95
    2 Даллас 64 40 24 90
    3 Миннесота 65 38 27 87
    4 Юта 65 34 31 73
    5 Нэшвилл 64 29 35 66
    6 Виннипег 63 26 37 62
    7 Сент-Луис 64 25 39 60
    8 Чикаго 64 24 40 59
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 64 36 28 75
    2 Эдмонтон 65 32 33 72
    3 Вегас 65 29 36 72
    4 Сиэтл 63 29 34 67
    5 Лос-Анджелес 64 26 38 67
    6 Сан-Хосе 62 30 32 66
    7 Калгари 64 25 39 57
    8 Ванкувер 64 19 45 46
    Результаты / календарь
    2.03
    3.03
    4.03
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    9.03
    10.03
    11.03
    12.03
    13.03
    14.03
    15.03
    16.03
    17.03
    12.03 02:30 Филадельфия – Вашингтон 4 : 1
    12.03 02:30 Оттава – Монреаль 2 : 3
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости