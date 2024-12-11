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Сегодня, 06:33

«Калгари» в гостях обыграл «Нэшвилл»

Даниил Аршавский
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«Калгари» одержал победу над «Нэшвиллом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Флэймз» шайбы забросили Назем Кадри, Кевин Руни, Брейден Пахал и Джонатан Юбердо.

За хозяев дубль оформил Джонатан Маршессо, еще один гол забил Томми Новак.

«Калгари» набрал 33 очка в 29 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» идет 16-м с 20 очками в 29 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Калгари» — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Голы: Маршессо — 7 (Стэмкос, Форсберг), 7:45 — 1:0. Кадри — 9 (Юбердо), 10:22 — 1:1. Новак — 4 (Янковски, Евангелиста), 10:52 — 2:1. Руни — 3 (Дуэр), 22:27 — 2:2. Маршессо — 8 (Форсберг), 27:41 — 3:2. Пачал — 1 (Пеллетье, Руни), 33:49 — 3:3. Юбердо — 10 (бол., Коронато, Зари), 38:41 — 3:4.

Вратари: Сарос (58:38) — Владарж.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (8+5+7) — 28 (8+16+4).

Наши: Свечков (10.51/0/-3) — Кузьменко (16.21/0/0), Мироманов (20.44/1/+2).

11 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 29 13 16 30
5 Рейнджерс 27 14 13 29
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 30 21 9 42
2 Миннесота 27 18 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 29 7 22 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
3 Эдмонтон 28 16 12 34
4 Калгари 29 14 15 33
5 Ванкувер 26 14 12 32
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 26 10 16 24
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16.12
11.12 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 6
11.12 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 2 ОТ
11.12 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 5
11.12 03:00
Каролина – Сан-Хосе
 3 : 2
11.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 1 : 3
11.12 04:00
Виннипег – Бостон
 8 : 1
11.12 04:00
Нэшвилл – Калгари
 3 : 4
11.12 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 2 : 1
11.12 05:30
Юта – Миннесота
 - : -
11.12 06:00
Ванкувер – Сент-Луис
 - : -
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