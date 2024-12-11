«Калгари» в гостях обыграл «Нэшвилл»
«Калгари» одержал победу над «Нэшвиллом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У «Флэймз» шайбы забросили Назем Кадри, Кевин Руни, Брейден Пахал и Джонатан Юбердо.
За хозяев дубль оформил Джонатан Маршессо, еще один гол забил Томми Новак.
«Калгари» набрал 33 очка в 29 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» идет 16-м с 20 очками в 29 играх.
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«Нэшвилл» — «Калгари» — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)
Голы: Маршессо — 7 (Стэмкос, Форсберг), 7:45 — 1:0. Кадри — 9 (Юбердо), 10:22 — 1:1. Новак — 4 (Янковски, Евангелиста), 10:52 — 2:1. Руни — 3 (Дуэр), 22:27 — 2:2. Маршессо — 8 (Форсберг), 27:41 — 3:2. Пачал — 1 (Пеллетье, Руни), 33:49 — 3:3. Юбердо — 10 (бол., Коронато, Зари), 38:41 — 3:4.
Вратари: Сарос (58:38) — Владарж.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 20 (8+5+7) — 28 (8+16+4).
Наши: Свечков (10.51/0/-3) — Кузьменко (16.21/0/0), Мироманов (20.44/1/+2).
11 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
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|1
|Вашингтон
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|8
|40
|2
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|31
|18
|13
|39
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|Каролина
|28
|18
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|37
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|29
|13
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|14
|13
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|30
|11
|19
|29
|7
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|18
|28
|8
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|17
|11
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|30
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|15
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|4
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|14
|12
|30
|5
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|12
|15
|26
|6
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|11
|17
|26
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|11
|17
|26
|8
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|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|30
|21
|9
|42
|2
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Юта
|27
|12
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|28
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
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|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|5
|Ванкувер
|26
|14
|12
|32
|6
|Сиэтл
|29
|14
|15
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|26
|10
|16
|24
|11.12
|03:00
|
Питтсбург – Колорадо
|2 : 6
|11.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2 ОТ
|11.12
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 5
|11.12
|03:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|3 : 2
|11.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|8 : 1
|11.12
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 4
|11.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|2 : 1
|11.12
|05:30
|
Юта – Миннесота
|- : -
|11.12
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|11.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -