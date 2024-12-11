«Калгари» в гостях обыграл «Нэшвилл»

«Калгари» одержал победу над «Нэшвиллом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Флэймз» шайбы забросили Назем Кадри, Кевин Руни, Брейден Пахал и Джонатан Юбердо.

За хозяев дубль оформил Джонатан Маршессо, еще один гол забил Томми Новак.

«Калгари» набрал 33 очка в 29 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» идет 16-м с 20 очками в 29 играх.

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«Нэшвилл» — «Калгари» — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Голы: Маршессо — 7 (Стэмкос, Форсберг), 7:45 — 1:0. Кадри — 9 (Юбердо), 10:22 — 1:1. Новак — 4 (Янковски, Евангелиста), 10:52 — 2:1. Руни — 3 (Дуэр), 22:27 — 2:2. Маршессо — 8 (Форсберг), 27:41 — 3:2. Пачал — 1 (Пеллетье, Руни), 33:49 — 3:3. Юбердо — 10 (бол., Коронато, Зари), 38:41 — 3:4.

Вратари: Сарос (58:38) — Владарж.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (8+5+7) — 28 (8+16+4).

Наши: Свечков (10.51/0/-3) — Кузьменко (16.21/0/0), Мироманов (20.44/1/+2).

11 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.