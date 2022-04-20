«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Калгари»
«Нэшвилл» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель определился в серии буллитов.
Российские игроки Никита Задоров и Яков Тренин результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Калгари» — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Форсберг — 39 (бол., Джохансен, Йоси), 27:23 — 1:0. Дюшен — 40, 32:09 — 2:0. Манджапане — 33 (бол., Ткачак, Годро), 35:13 — 2:1. Манджапане — 34 (Тоффоли, Хэнифин), 46:40 — 2:2.
Победный буллит: Гранлунд.
Вратари: Сарос — Владарж.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 27 (9+8+7+3) — 21 (5+7+7+2).
Наши: Тренин (17.14/2/0) — Задоров (13.49/0/0).
20 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|76
|35
|41
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|76
|28
|48
|63
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|76
|46
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|76
|38
|38
|86
|6
|Анахайм
|77
|30
|47
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|29
|46
|70
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
|20.04
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 2
|20.04
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 0
|20.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|3 : 4
|20.04
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|5 : 2
|20.04
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|2 : 3 ОТ
|20.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 2 Б
|20.04
|03:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3 ОТ
|20.04
|05:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|20.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|20.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|75
|108
|
|
Джонни Годро
Калгари
|76
|107
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19