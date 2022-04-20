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Сегодня, 05:56

«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель определился в серии буллитов.

Российские игроки Никита Задоров и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Калгари» — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Форсберг — 39 (бол., Джохансен, Йоси), 27:23 — 1:0. Дюшен — 40, 32:09 — 2:0. Манджапане — 33 (бол., Ткачак, Годро), 35:13 — 2:1. Манджапане — 34 (Тоффоли, Хэнифин), 46:40 — 2:2.

Победный буллит: Гранлунд.

Вратари: Сарос — Владарж.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (9+8+7+3) — 21 (5+7+7+2).

Наши: Тренин (17.14/2/0) — Задоров (13.49/0/0).

20 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 77 50 27 106
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 76 35 41 80
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 77 23 54 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 76 55 21 116
2 Торонто 77 51 26 108
3 Тампа-Бэй 76 46 30 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 77 30 47 70
6 Баффало 78 29 49 69
7 Оттава 76 28 48 63
8 Монреаль 77 20 57 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Миннесота 76 48 28 103
3 Сент-Луис 76 46 30 102
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 76 43 33 91
6 Виннипег 77 35 42 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 77 47 30 104
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 76 38 38 86
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 75 25 50 56
Результаты / календарь
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24.04
25.04
20.04 02:00
Монреаль – Миннесота
 0 : 2
20.04 02:00
Рейнджерс – Виннипег
 3 : 0
20.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 3 : 4
20.04 02:00
Торонто – Филадельфия
 5 : 2
20.04 02:30
Айлендерс – Флорида
 2 : 3 ОТ
20.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 3 : 2 Б
20.04 03:00
Сент-Луис – Бостон
 2 : 3 ОТ
20.04 05:00
Ванкувер – Оттава
 - : -
20.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
20.04 05:30
Сан-Хосе – Коламбус
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 76 107
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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