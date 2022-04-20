«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Калгари»

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«Нэшвилл» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель определился в серии буллитов.

Российские игроки Никита Задоров и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Калгари» — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Форсберг — 39 (бол., Джохансен, Йоси), 27:23 — 1:0. Дюшен — 40, 32:09 — 2:0. Манджапане — 33 (бол., Ткачак, Годро), 35:13 — 2:1. Манджапане — 34 (Тоффоли, Хэнифин), 46:40 — 2:2.

Победный буллит: Гранлунд.

Вратари: Сарос — Владарж.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (9+8+7+3) — 21 (5+7+7+2).

Наши: Тренин (17.14/2/0) — Задоров (13.49/0/0).

20 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.