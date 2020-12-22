«Нэшвилл» и «Оттава» обменялись игроками

«Нэшвилл» на своем официальном сайте сообщил про обмен игроками с «Оттавой».

В «Оттаву» перешел форвард Зак Мэгвуд. В прошлом сезоне 22-летний хоккеист провел 4 матча и набрал 2 (1+1) очко за «Милуоки» в АХЛ, а также отыграл 51 матч за «Флориду Эверблэйдс» в ECHL, набрав 47 (19+28 очков).

«Нэшвилл» подписал Майкла Карконе. 24-летний нападающий в прошлом сезоне играл в НХЛ за «Белвилл». В его активе 59 матчей и 27 (13+14) очков.