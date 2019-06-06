"Нэшвилл" и "Монреаль" заинтересованы в Дюшене

Нападающий "Коламбуса" Мэтт Дюшен, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом, интересен "Нэшвиллу" и "Монреалю", сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Сам игрок отдает предпочтение "хищникам".

По ходу текущего сезона Дюшен был обменян из "Оттавы" в "Коламбус", с которым дошел до полуфинала Восточной конференции. В 73 матчах регулярного чемпионата на счету Мэтта 70 (31+39) очков. В 10 встречах плей-офф форвард набрал 10 (5+5) баллов.

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