«Нэшвилл» хочет продлить контракт с Экхольмом

«Нэшвилл» ведет переговоры о подписании нового контракта с защитником Маттиасом Экхольмом. Стороны провели несколько встреч прошедшим летом, но не смогли прийти к соглашению, сообщает TSN.

Агент 31-летнего шведа, Курт Оверхардт, проинформировал клуб, что, если договор не будет подписан до старта регулярного чемпионата, то они возьмут паузу в переговорах до окончания сезона.

Экхольм был выбран «Нэшвиллом» на драфте-2009 под общим 102-м номером. Он провел за команду 586 матчей и набрал 219 (51+168) очков.

У игрока остался последний год по контракту, по которому он получает 3,75 миллиона долларов за сезон.