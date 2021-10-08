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«Нэшвилл» хочет продлить контракт с Экхольмом

«Нэшвилл» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Экхольмом
12:15
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«Нэшвилл» ведет переговоры о подписании нового контракта с защитником Маттиасом Экхольмом. Стороны провели несколько встреч прошедшим летом, но не смогли прийти к соглашению, сообщает TSN.

Агент 31-летнего шведа, Курт Оверхардт, проинформировал клуб, что, если договор не будет подписан до старта регулярного чемпионата, то они возьмут паузу в переговорах до окончания сезона.

Экхольм был выбран «Нэшвиллом» на драфте-2009 под общим 102-м номером. Он провел за команду 586 матчей и набрал 219 (51+168) очков.

У игрока остался последний год по контракту, по которому он получает 3,75 миллиона долларов за сезон.

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Иван Шитик все материалы автора
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