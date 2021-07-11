«Нэшвилл» хочет обменять нападающего Джохансена

«Нэшвилл» хочет расстаться с нападающим Райаном Джохансеном. Клуб изучает возможность обмена 28-летнего канадца, сообщает TFP.

Контракт Джохансена с зарплатой в 8 миллионов долларов в год действует до конца сезона-2024/25. У игрока нет запрета на обмен, так что его не нужно будет автоматически защищать на предстоящем драфте расширения.

В прошлом сезоне Джохансен провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (7+15) очка. В плей-офф у него 4 (3+1) балла в 6 встречах.