«Флорида» в гостях обыграла «Нэшвилл» в матче с 11 голами, Свечков забросил первую шайбу в сезоне

«Флорида» победила «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

У «Флориды» забили Эй Джей Грир (дважды), Эван Родригес, Йеспер Боквист, Сэм Беннетт, Густав Форслинг, Сэм Райнхарт и Картер Верхэге.

26-летний российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 36 бросков в створ из 39.

У «Нэшвилла» заброшенные шайбы на счету Ника Бланкенбурга, Филипа Форсберга и российского нападающего Федора Свечкова. В сезоне-2025/26 22-летний форвард в 20 матчах набрал 2 (1+1) очка.

«Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд. Он занимает последнее место в Западной конференции (16 очков после 22 матчей). «Флорида» (25 очков после 22 игр) идет на 12-м месте в Восточной конференции.