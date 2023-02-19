Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:48

«Флорида» в результативном матче уступила «Нэшвиллу», Бобровского заменили после четвертой шайбы

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
18 февраля. «Нэшвилл» — «Флорида» (7:3).
Фото USA Today Sports

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нэшвиллу» со счетом 3:7.

В составе «Пантерз» отличились Ник Казинс, Мэттью Ткачак и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, отразив семь бросков, и был заменен на 28-й минуте.

У «Предаторз» 3 (1+2) очка набрал Роман Йоси, дубль оформил Томас Новак, еще по шайбе забросили Мэтт Дюшен, Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Яков Тренин, забивший в пустые ворота.

После этого матча «Флорида» с 62 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 58 очками — на 10-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Флорида» — 7:3 (3:2, 2:0, 2:1)

Голы: Новак — 5, 2:36 — 1:0. Казинс — 6, 7:55 — 1:1. Ткачак — 28 (Монтур), 12:09 — 1:2. Дюшен — 17 (Макдона, Гранлунд), 12:56 — 2:2. Джохансен — 12 (бол., Йоси), 15:01 — 3:2. Сиссонс — 9 (Йоси, Макдона), 27:40 — 4:2. Йоси — 14 (Макдона, Джохансен), 36:23 — 5:2. Новак — 6 (бол., Томасино), 48:58 — 6:2. Райнхарт — 21 (бол., Барков, Монтур), 49:48 — 6:3. Тренин — 7 (п.в.), 54:14 — 7:3.

Вратари: Ланкинен — Бобровский (Найт, 27:40, 52:37 — 54:14).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (7+9+10) — 33 (10+11+12).

Наши: Тренин (16.27/1/0) — Денисенко (8.37/0/-1).

18 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Захарова оценила слова главы МИД ФРГ о развороте политики РФ
Генсек НАТО исключил поставки кассетных бомб Украине
МИД пообещал ответить на решение Нидерландов выслать часть дипломатов РФ
«Ростех» увеличит объем серийного производства ракет «Кинжал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис», Ничушкин забил впервые с 21 января

НХЛ: «Калгари» — «Рейнджерс», «Вегас» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 18 и 19 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 55 33 22 74
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 54 30 24 65
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 53 26 27 58
6 Сент-Луис 55 26 29 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
19.02 01:00
Бостон – Айлендерс
- : -
19.02 01:30
Питтсбург – Нью-Джерси
 - : -
19.02 02:00
Даллас – Коламбус
 - : -
19.02 03:00
Торонто – Монреаль
 - : -
19.02 04:00
Каролина – Вашингтон
 - : -
19.02 06:00
Ванкувер – Филадельфия
 - : -
19.02 06:00
Калгари – Рейнджерс
- : -
19.02 06:30
Вегас – Тампа-Бэй
 - : -
19.02 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
 - : -
19.02 06:30
Сан-Хосе – Баффало
 - : -
19.02 06:30
Сиэтл – Детройт
 - : -
19.02 22:00
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
19.02 22:00
Оттава – Сент-Луис
 - : -
19.02 23:00
Колорадо – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости