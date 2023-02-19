«Флорида» в результативном матче уступила «Нэшвиллу», Бобровского заменили после четвертой шайбы
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нэшвиллу» со счетом 3:7.
В составе «Пантерз» отличились Ник Казинс, Мэттью Ткачак и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, отразив семь бросков, и был заменен на 28-й минуте.
У «Предаторз» 3 (1+2) очка набрал Роман Йоси, дубль оформил Томас Новак, еще по шайбе забросили Мэтт Дюшен, Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Яков Тренин, забивший в пустые ворота.
После этого матча «Флорида» с 62 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 58 очками — на 10-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Флорида» — 7:3 (3:2, 2:0, 2:1)
Голы: Новак — 5, 2:36 — 1:0. Казинс — 6, 7:55 — 1:1. Ткачак — 28 (Монтур), 12:09 — 1:2. Дюшен — 17 (Макдона, Гранлунд), 12:56 — 2:2. Джохансен — 12 (бол., Йоси), 15:01 — 3:2. Сиссонс — 9 (Йоси, Макдона), 27:40 — 4:2. Йоси — 14 (Макдона, Джохансен), 36:23 — 5:2. Новак — 6 (бол., Томасино), 48:58 — 6:2. Райнхарт — 21 (бол., Барков, Монтур), 49:48 — 6:3. Тренин — 7 (п.в.), 54:14 — 7:3.
Вратари: Ланкинен — Бобровский (Найт, 27:40, 52:37 — 54:14).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (7+9+10) — 33 (10+11+12).
Наши: Тренин (16.27/1/0) — Денисенко (8.37/0/-1).
18 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
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|В
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|Каролина
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|18
|80
|2
|Нью-Джерси
|54
|35
|19
|75
|3
|Рейнджерс
|55
|33
|22
|74
|4
|Питтсбург
|54
|27
|27
|63
|5
|Айлендерс
|58
|28
|30
|63
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|57
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|22
|34
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|В
|П
|О
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|41
|13
|87
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|59
|28
|31
|62
|5
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|54
|26
|28
|60
|6
|Баффало
|53
|27
|26
|58
|7
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|54
|26
|28
|56
|8
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|55
|23
|32
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|56
|30
|26
|72
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|54
|30
|24
|65
|4
|Миннесота
|55
|29
|26
|63
|5
|Нэшвилл
|53
|26
|27
|58
|6
|Сент-Луис
|55
|26
|29
|55
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|54
|17
|37
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|33
|22
|70
|2
|Лос-Анджелес
|56
|31
|25
|69
|3
|Сиэтл
|55
|31
|24
|68
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|67
|5
|Калгари
|55
|25
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|56
|17
|39
|45
|8
|Анахайм
|56
|17
|39
|40
|19.02
|01:00
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|19.02
|01:30
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|- : -
|19.02
|02:00
|
Даллас – Коламбус
|- : -
|19.02
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|19.02
|04:00
|
Каролина – Вашингтон
|- : -
|19.02
|06:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|- : -
|19.02
|06:00
|
Калгари – Рейнджерс
|- : -
|19.02
|06:30
|
Вегас – Тампа-Бэй
|- : -
|19.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Аризона
|- : -
|19.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Баффало
|- : -
|19.02
|06:30
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
|19.02
|22:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|19.02
|22:00
|
Оттава – Сент-Луис
|- : -
|19.02
|23:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|101
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|81
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|24
|2.12
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20