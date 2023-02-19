«Флорида» в результативном матче уступила «Нэшвиллу», Бобровского заменили после четвертой шайбы

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Нэшвиллу» со счетом 3:7.

В составе «Пантерз» отличились Ник Казинс, Мэттью Ткачак и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, отразив семь бросков, и был заменен на 28-й минуте.

У «Предаторз» 3 (1+2) очка набрал Роман Йоси, дубль оформил Томас Новак, еще по шайбе забросили Мэтт Дюшен, Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Яков Тренин, забивший в пустые ворота.

После этого матча «Флорида» с 62 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 58 очками — на 10-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Флорида» — 7:3 (3:2, 2:0, 2:1)

Голы: Новак — 5, 2:36 — 1:0. Казинс — 6, 7:55 — 1:1. Ткачак — 28 (Монтур), 12:09 — 1:2. Дюшен — 17 (Макдона, Гранлунд), 12:56 — 2:2. Джохансен — 12 (бол., Йоси), 15:01 — 3:2. Сиссонс — 9 (Йоси, Макдона), 27:40 — 4:2. Йоси — 14 (Макдона, Джохансен), 36:23 — 5:2. Новак — 6 (бол., Томасино), 48:58 — 6:2. Райнхарт — 21 (бол., Барков, Монтур), 49:48 — 6:3. Тренин — 7 (п.в.), 54:14 — 7:3.

Вратари: Ланкинен — Бобровский (Найт, 27:40, 52:37 — 54:14).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (7+9+10) — 33 (10+11+12).

Наши: Тренин (16.27/1/0) — Денисенко (8.37/0/-1).

18 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.