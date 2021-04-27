Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Флориду»

«Нэшвилл» переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Предаторз» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 11-м в этом сезоне.

«Флорида» занимает 2-е место в Центральном дивизионе. «Нэшвилл» идет на 4-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Флорида» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Беннетт — 8 (Дюклер, Нутиваара), 4:49 — 0:1. Гранлунд — 13 (бол., Йоси, Ярнкрок), 6:30 — 1:1. Казинс — 5 (Хаула, Экхольм), 23:35 — 2:1. Хаула — 7 (Дюшен, Гудбрэнсон), 42:39 — 3:1. Тренин — 5 (Жанно, Сиссонс), 49:12 — 4:1.

Вратари: Сарос — Дриджер (4:30 — 4:49Бобровский, 35:05).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (13+5+9) — 40 (6+22+12).

Наши: Тренин (12.54/4/+1) — Гусев (17.15/3/0).

27 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.