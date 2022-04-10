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Сегодня, 03:48

«Нэшвилл» проиграл «Флориде»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Пантерз» одержали седьмую победу подряд.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 46 26 100
2 Рейнджерс 72 46 26 98
3 Питтсбург 73 41 32 92
4 Вашингтон 71 39 32 88
5 Айлендерс 70 33 37 75
6 Коламбус 72 33 39 72
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 50 21 106
2 Торонто 71 46 25 98
3 Бостон 71 45 26 95
4 Тампа-Бэй 71 43 28 94
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 73 26 47 63
7 Оттава 70 26 44 58
8 Монреаль 71 20 51 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 51 20 108
2 Миннесота 70 43 27 92
3 Сент-Луис 71 41 30 92
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Даллас 71 40 31 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 71 43 28 95
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 71 23 48 52
Результаты / календарь
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
10.04 01:00
Нэшвилл – Флорида
 - : -
10.04 02:00
Детройт – Коламбус
 - : -
10.04 02:00
Рейнджерс – Оттава
 - : -
10.04 02:00
Сиэтл – Калгари
 - : -
10.04 02:00
Торонто – Монреаль
 - : -
10.04 02:00
Филадельфия – Анахайм
 - : -
10.04 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
- : -
10.04 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
10.04 05:00
Вегас – Аризона
 - : -
10.04 05:00
Эдмонтон – Колорадо
 - : -
10.04 20:30
Вашингтон – Бостон
 - : -
10.04 23:00
Питтсбург – Нэшвилл
 - : -
10.04 23:59
Миннесота – Лос-Анджелес
 - : -
10.04 23:59
Тампа-Бэй – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 71 103
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 72 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 49 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 47 2.1
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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