«Нэшвилл» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» на своем льду уступил «Филадельфии» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

В составе «Предаторз» отличились Роман Йози и Райан О'Райлли.

За «Флайерз» шайбы забросили Скотт Лотон, Морган Фрост и забивший победный гол Шон Кутюрье.

«Нэшвилл» с 18 очками занял последнее, 16 место на «Западе», «Филадельфия» набрала 23 очка и идет 10-й на «Востоке».