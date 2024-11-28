«Филадельфия» на выезде победила «Нэшвилл» в овертайме
«Филадельфия» обыграла «Нэшвилл» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.
Авторами заброшенных шайб победителей стали Скотт Лотон, Морган Фрост и забивший победный гол Шон Кутюрье.
За «Предаторз» отличились Роман Йози и Райан О'Райлли.
«Нэшвилл» с 18 очками за 23 игры занимает 15-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» набрал 18 очков в 23 матчах и идет 15-м на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Йоси — 5 (Каррье), 6:17 — 1:0. Лотон — 3 (Пелинг), 12:46 — 1:1. О`Райлли — 4 (Нюквист, Шей), 16:18 — 2:1. Фрост — 3 (Санхейм, Кутюрье), 59:48 — 2:2. Кутюрье — 6 (Конекны, Ристолайнен), 62:31 — 2:3.
Вратари: Сарос — Колосов (57:14 — 59:06, 59:13 — 59:48).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (10+9+6+2) — 23 (6+7+9+1).
Наши: Свечков (13.15/2/0) — Мичков (19.20/1/0).
28 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
|16
|6
|33
|2
|Нью-Джерси
|25
|15
|10
|32
|3
|Вашингтон
|22
|15
|7
|31
|4
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|5
|Филадельфия
|23
|10
|13
|23
|6
|Коламбус
|21
|9
|12
|21
|7
|Айлендерс
|23
|8
|15
|21
|8
|Питтсбург
|24
|8
|16
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|22
|13
|9
|28
|2
|Флорида
|23
|13
|10
|27
|3
|Бостон
|24
|11
|13
|25
|4
|Тампа-Бэй
|21
|11
|10
|24
|5
|Баффало
|22
|11
|11
|23
|6
|Детройт
|22
|10
|12
|22
|7
|Оттава
|21
|9
|12
|19
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|22
|18
|4
|36
|2
|Миннесота
|22
|14
|8
|32
|3
|Даллас
|21
|13
|8
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Чикаго
|22
|8
|14
|18
|8
|Нэшвилл
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|23
|12
|11
|28
|3
|Ванкувер
|21
|11
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|28.11
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|4 : 3
|28.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|0 : 3
|28.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|0 : 1
|28.11
|03:30
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|28.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|4 : 5
|28.11
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|3 : 6
|28.11
|03:30
|
Коламбус – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|28.11
|03:30
|
Детройт – Калгари
|2 : 1 ОТ
|28.11
|03:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 1
|28.11
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|28.11
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|6 : 2
|28.11
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
|28.11
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -