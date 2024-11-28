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Сегодня, 06:42

«Филадельфия» на выезде победила «Нэшвилл» в овертайме

Даниил Аршавский
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«Филадельфия» обыграла «Нэшвилл» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

Авторами заброшенных шайб победителей стали Скотт Лотон, Морган Фрост и забивший победный гол Шон Кутюрье.

За «Предаторз» отличились Роман Йози и Райан О'Райлли.

«Нэшвилл» с 18 очками за 23 игры занимает 15-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» набрал 18 очков в 23 матчах и идет 15-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Йоси — 5 (Каррье), 6:17 — 1:0. Лотон — 3 (Пелинг), 12:46 — 1:1. О`Райлли — 4 (Нюквист, Шей), 16:18 — 2:1. Фрост — 3 (Санхейм, Кутюрье), 59:48 — 2:2. Кутюрье — 6 (Конекны, Ристолайнен), 62:31 — 2:3.

Вратари: Сарос — Колосов (57:14 — 59:06, 59:13 — 59:48).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (10+9+6+2) — 23 (6+7+9+1).

Наши: Свечков (13.15/2/0) — Мичков (19.20/1/0).

28 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Филадельфия Флайерз
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«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 22 16 6 33
2 Нью-Джерси 25 15 10 32
3 Вашингтон 22 15 7 31
4 Рейнджерс 21 12 9 25
5 Филадельфия 23 10 13 23
6 Коламбус 21 9 12 21
7 Айлендерс 23 8 15 21
8 Питтсбург 24 8 16 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 22 13 9 28
2 Флорида 23 13 10 27
3 Бостон 24 11 13 25
4 Тампа-Бэй 21 11 10 24
5 Баффало 22 11 11 23
6 Детройт 22 10 12 22
7 Оттава 21 9 12 19
8 Монреаль 22 8 14 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 22 18 4 36
2 Миннесота 22 14 8 32
3 Даллас 21 13 8 26
4 Колорадо 22 12 10 24
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 22 9 13 21
7 Чикаго 22 8 14 18
8 Нэшвилл 23 7 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 30
2 Калгари 23 12 11 28
3 Ванкувер 21 11 10 25
4 Лос-Анджелес 22 11 11 25
5 Эдмонтон 22 11 11 24
6 Сиэтл 22 11 11 23
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8 Сан-Хосе 24 7 17 19
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28.11 03:00
Каролина – Рейнджерс
4 : 3
28.11 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 0 : 3
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Баффало – Миннесота
 0 : 1
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Питтсбург – Ванкувер
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Тампа-Бэй – Вашингтон
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Коламбус – Монреаль
 3 : 4 ОТ
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Детройт – Калгари
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Флорида – Торонто
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Нэшвилл – Филадельфия
 2 : 3 ОТ
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Сиэтл – Анахайм
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