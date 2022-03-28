Дубль Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Филадельфию»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:4.

В составе «Предаторз» дубль оформил Яков Тренин, который завершил встречу с показателем полезности «+3». У защитника «Флайерз» Ивана Проворова «-3».

После этого матча «Нэшвилл» с 80 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 53 очками — на 14-й строчке Востока.