«Нэшвилл» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

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«Эдмонтон» на выезде победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Эдмонтон» с 11 очками идет на девятой строчке в Западной конференции НХЛ. «Нэшвилл» (7 очков) занимает 15-е место.