«Нэшвилл» проиграл «Эдмонтону»
«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Предаторз» потерпели четыре поражения в четырех играх на старте сезона.
Победную шайбу забросил канадский форвард Коннор Макдэвид. Для него этот гол стал первым в сезоне.
«Эдмонтон» набрал 4 очка и занимает 13-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 15-й строчке — 0 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Форсберг — 2 (Йоси, О`Райлли), 11:46 — 1:0. Кулак — 1 (Янмарк), 17:39 — 1:1. Дж. Скиннер — 2 (Нерс), 30:50 — 1:2. Маршессо — 1 (бол., Йоси, Сарос), 37:45 — 2:2. Макдэвид — 1 (Экхольм, Драйзайтль), 38:29 — 2:3. Кулак — 2 (п.в.), 59:24 — 2:4.
Вратари: Сарос (57:40 — 59:24) — Пикар.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 27 (7+7+13) — 36 (15+13+8).
Наши: — - Подколзин (10.09/0/0).
18 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|7
|5
|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|4
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
|7
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|8
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|6
|3
|3
|7
|2
|Тампа-Бэй
|3
|3
|0
|6
|3
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|7
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|8
|Детройт
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|5
|4
|1
|8
|2
|Юта
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Нэшвилл
|4
|0
|4
|0
|8
|Колорадо
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|4
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|2
|18.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|4 : 3
|18.10
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|1 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Даллас
|3 : 2
|18.10
|02:00
|
Коламбус – Баффало
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|1 : 4
|18.10
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|2 : 5
|18.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
|18.10
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|1 : 0 ОТ
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|2 : 4
|18.10
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|4 : 2
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -