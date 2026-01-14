«Эдмонтон» в овертайме проиграл «Нэшвиллу», Подколзин отметился голевой передачей

«Нэшвилл» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра проходила на льду «Бриджстоун Арены» в Нэшвилле.

В основное время у «Предаторз» забили Стивен Стэмкос, Эрик Хаула и Роман Йоси, а у «Ойлерз» дубль оформил Зак Хаймэн и один гол на счету Леона Драйзайтля. Победную шайбу в овертайме забросил Роман Йоси.

Российский нападающий «нефтяников» Василий Подколзин отметился голевой передачей. Теперь у 24-летнего россиянина 20 (10+10) очков в 47 играх этого сезона.

«Нэшвилл» набрал 48 очков в 46 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 5-й строчке — 54 очка в 47 играх.