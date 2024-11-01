«Эдмонтон» на выезде обыграл «Нэшвилл», Подколзин сделал одну голевую передачу

«Эдмонтон» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Предаторз» проиграли вторую встречу подряд.

Российский нападающий Василий Подколзин отметился одной голевой передачей. Всего у него 2 (0+2) очка в этом сезоне.

«Эдмонтон» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.